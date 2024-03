Foto: Warner Music Warner Music lança acervo do sertanejo raiz da gravadora Continental





Quando a Continental foi incorporada a Warner Music Brasil , no ano de 1993, a multinacional trouxe para si uma grande responsabilidade: a de conservar e promover boa parte da história da música brasileira, especialmente a sertaneja .

No auge da indústria fonográfica, a mudança do LP para o CD foi feita, mas a digitalização total do acervo para o streaming ainda não havia ocorrido.





A fim de resgatar o passado e perpetuar o legado de olhar para a diversidade nacional, a Warner Music lança um novo e importante projeto este ano, intitulado Continental 80 anos , onde a gravadora completará a discografia de grandes artistas do sertanejo e de outros gêneros regionais .

Com lançamentos semanais a dupla Chico Rey & Paraná disponibiliza cinco volumes de sucesso inéditos nas plataformas digitais .



Criada em 1943, a gravadora Continental atuou à margem das multinacionais. Enquanto as majors - nome dado às grandes gravadoras - olhavam para as cenas que aconteciam da Marginal Pinheiros , em São Paulo , para baixo, a companhia olhava a famosa via paulistana para cima, sentido interior do Brasil. E, por isso, foi uma das pioneiras a registrar a música sertaneja com o devido respeito.

Nomes como Lourenço & Lourival, Jararaca & Ratinho e Tonico & Tinoco foram gravados nos primeiros anos de existência da empresa e marcaram para sempre a história do gênero no mercado fonográfico.



O trabalho regional permaneceu na Warner Music . Só para se ter uma ideia, sucessos como Estrada da Vida de Milionário & José Rico , Pense Em Mim de Leandro & Leonardo e Dormi na Praça de Bruno & Marrone nasceram na gravadora e ainda acumulam milhares de streamings nas plataformas.

É inegável que a multinacional teve papel fundamental na consolidação do sertanejo neste período — além dos citados, foi responsável pelos primeiros registros de artistas como Almir Sater, Amado Batista, João Paulo & Daniel, Rick & Renner, Roberta Miranda e muitos outros.



Agora, a Warner quer jogar luz no seu rico acervo – desde a época da Continental – que ainda não tinha sido digitalizado.

Já estão disponíveis nas plataformas os volumes 3 (1983), 4 (1985), 5 (1987), 6 (1989) e 7 (1991) dos irmãos Chico Rey & Paraná . Ao todo serão cinco álbuns com 60 músicas da dupla , passando por clássicos como Quem Será Seu Outro Amor? , que lhe rendeu o primeiro disco de platina , e as três faixas: Encanto e Magia , Amor Rebelde e Amor Transparente do volume 6 , citado pela Folha de São Paulo como um dos 10 maiores discos da história da música sertaneja .



Além deles, a Warner também irá resgatar trabalhos feitos com as duplas Milionário & Mathias (1992), Milionário & Robertinho (1993), Rick & Renner (DVD Deluxe ), Chrystian & Ralf (1994) e Cezar & Paulinho (volume 12 ).

O projeto também recupera o catálogo de outros artistas regionais, como o disco En Español (2001) de Daniel e os LP's da Anastácia Canta para o Nordeste (1967) e 30 Anos de Forró (1985), com participações de Gilberto Gil e Belchior .

Confira: