Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Madonna fará show gratuito no Rio de Janeiro em maio





De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo , a célebre popstar Madonna virá ao Brasil neste ano para realizar aquele que será o maior show de sua carreira . Será o retorno da artista ao país após 12 anos .

A hitmaker de Vogue, Like a Prayer e Live To Tell se apresentará na Praia de Copacabana no dia 4 de maio como parte das celebrações de 100 anos do Itaú - o banco ainda não confirmou esta informação.





Madonna deve apresentar o repertório de sua mais recente turnê, The Celebration , que contempla os seus 40 anos de carreira . A série de shows iniciou em outubro de 2023 .

O jornal Valor Econômico reportou que as negociações para o show de Madonna em Copacabana iniciaram ainda no ano passado, envolvendo a equipe do Itaú e autoridades brasileiras .

Esta será a quarta vez que Madonna se apresentará no Brasil. A cantora já esteve por aqui nos anos de 1993, 2008 e 2012 .