Foto: Universal Music 'Glória a Deus no céu e samba na terra'





Quando o saudoso Wando (1945-2012) lançou seu álbum de estreia Glória a Deus no céu e samba na terra , era algo completamente diferente do que ele produziria no futuro, com canções norteadas de sensualismo.

Mas este trabalho de 1973 apresenta canções voltadas à uma empolgante batucada com temas voltados ao carnaval, desigualdade social e romances , rapidamente identificadas, por exemplo, na canção Se Deus Quiser , sua parceria com o inigualável Jair Rodrigues (1939-2014).





Agora, a Universal Music está realizando um lançamento especial de Glória a Deus no céu e samba na terra em uma edição exclusiva em vinil amarelo na Umusic Store , pelo valor de R$ 129,90 , com a capa original editada na época pela gravadora Beverly .

Neste trabalho, Wando apresenta uma mistura de temas religiosos e profanos, refletindo a dualidade da vida brasileira . Ele combina canções que celebram a espiritualidade com outras que exploram a alegria e a sensualidade do samba e do amor.

Wando é conhecido por sua voz suave e sensual, e suas músicas muitas vezes exploram temas de amor e desejo . No entanto, neste álbum, ele também inclui músicas que expressam sua devoção religiosa, criando uma mistura única de temas.

Foto: Universal Music / Beverly Álbum de estreia de Wando ganha relançamento em vinil amarelo





Embora não tenha sido tão amplamente reconhecido quanto alguns dos outros álbuns de Wando , é importante frisar que Glória a Deus no céu e samba na terra mostra sua habilidade de misturar diferentes estilos musicais e temas em uma única obra coesa.

Para os fãs do artista e da música brasileira em geral, este álbum oferece uma experiência auditiva diversificada e cativante, onde os ouvintes mais ávidos podem desfrutar do famoso samba joia , vertente romântica que incluía guitarras, piano e bateria , além dos instrumentos característicos do gênero.

Confira o conteúdo completo de Glória a Deus no céu e samba na terra de Wando :



Lado A

1. Deus no céu e samba na terra (Wando)

2. Lamento do capoeira (Ditinho/ Dunga)

3. O ferroviário (Cezar/ Cirus)

4. Tapa na tristeza (Wando)

5. Adeus e até logo (Wando/ Yara Rossi)

6. Sou da madrugada (Wando/ Gilson de Souza)

Lado B

1. Pago pra vê (Beto Scalla/ São Beto/ Reginaldo Santos)

2. Amanhã é outro dia (Isolda/ Milton Carlos)

3. Ouça, meu amor (Sergio Lemke)

4. Malandro guardado (Rose/ Wando)

5. Benedito e Julieta (Casabranca/ Clovis Cavalcanti)

6. Falou e disse (Reginaldo Vasconcelos)

7. O importante é ser fevereiro (Wando/ Nilo Amaro)/ Se Deus quiser (Wando/ Jair Rodrigues)