Foto: Reprodução / YouTube U2 encerra temporada no Sphere com 40 shows concluídos





A lendária banda irlandesa U2 concluiu sua série histórica de shows no Sphere em

Las Vegas (EUA) no último sábado (2). A apresentação contou com algumas surpresas e a presença especial de Dave Grohl , frontman do Foo Fighters , na plateia.

O U2 inaugurou o novo espaço para megashows em setembro do ano passado. Ao

todo, foram 40 apresentações dentro do local com mais recursos tecnológicos do

mundo para shows.





Uma das surpresas da noite foi a execução da faixa 40 , que faz parte do álbum

War . A música não era tocada pelo U2 em público desde o ano de 2016 .

A banda também tocou o megahit Don't Dream It's Over , faixa do álbum de estreia da banda Crowded House , de 1986 .



Confira: