Foto: Bruno Soares Thiaguinho lança 'Vou Querer de Novo', faixa do novo álbum 'Sorte'





O sambista Thiaguinho lança nesta quarta-feira (6) a inédita faixa Vou Querer de Novo , que é parte integrante de seu novo álbum autoral Sorte . O single já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Virgin Music .

Vou Querer de Novo é um pagode com uma sonoridade cativante e referências no afrobeat , que remete à musicalidade do artista.





O repertório do novo disco é o primeiro trabalho de músicas inéditas após o sucesso da última temporada de Tardezinha , de Meu Nome é Thiago André e Infinito , projetos que eram pautados em regravações. O single captura a essência do pagode e incorpora melodias que trazem programações eletrônicas , assinadas pelo parceiro Gabriel Abayomi, que se inspirou nos sons africanos contemporâneos .



"Esta canção é simplesmente linda! Ela vem de um local muito afetivo, é uma verdadeira explosão de alegria, com uma energia apaixonada. 'Vou Querer de Novo' é uma reverência à essência das rodas de samba e pagode, e resgata toda a vibração dessa atmosfera. Espero que as pessoas sejam envolvidas por essa vibe de quem já sentiu aquela conexão especial com alguém" , diz Thiaguinho .



A letra descreve a surpresa e a alegria de encontrar o amor quando menos se espera: "A nossa vibe do nada bateu / Se der vontade me chama que eu vou querer de novo, de novo, de novo" . Com versos como " Tudo que você faz é bom / Gosto de você sem nada" , a música fala sobre a intensidade dos sentimentos que surgem quando duas pessoas se conectam sem pretensões.



Thiaguinho, Prateado e Gabriel Barriga são os responsáveis pela direção musical da nova música, com arranjos também assinados por Prateado . O clipe, produzido pela empresa audiovisual Gogacine , conta com direção de Douglas Aguillar e Fran Landhin .

Confira: