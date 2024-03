Lady Gaga relança 'The Fame' em vinil azul translúcido

Foto: Reprodução / Instagram / @ladygaga Colby O’Donis, Space Cowboy e Flo Rida

The Fame , o álbum de estreia de Lady Gaga que pavimentou o caminho para que ela se tornasse um das grandes divas da música pop internacional, acaba de ganhar uma versão exclusiva em vinil azul translúcido pela Universal Music , via Polydor Records , que já está disponível no site da Umusic Store pelo valor de R$ R$ 349,90 .

Este trabalho revelou toda a intensidade criativa de Lady Gaga , após sua passagem por selos como a KonLive Distribution e Cherrytree Record s, onde obteve grande experiências com diversos produtores musicais de renome, como RedOne, Rob Fusari e Martin Kierszenbaum , resultando no processo criativo de The Fame , onde as faixas vão do pop , passando pelo synthpop clássico e dance pop , todos com a aura da música dos anos 1980 .





Neste disco, Gaga contou com as participações especiais de Colby O’Donis, Space Cowboy e Flo Rida .

Lançado originalmente em 19 de agosto de 2008 pela Interscope Records , The Fame alcançou grande sucesso comercial em países como Reino Unido, Canadá, Alemanha, Irlanda, Polônia, Suíça e Brasil . Sua performance artística permitiu que Lady Gaga pudesse emplacar o disco na vice-liderança da Billboard 200 , a parada de álbuns dos EUA.





Ao todo, The Fame , que revelou os megahits Just Dance, Poker Face, LoveGame e Paparazzi , conquistou seis certificações de platina pela RIAA (Recording Industry Association of America), computando mais de 4,9 milhões de cópias nos EUA , além das 18 milhões de cópias vendidas globalmente .

Neste edição especial, o álbum conta com um pôster exclusivo 12"x 24" e capa original gatefold .

Confira o conteúdo completo da edição em vinil duplo azul translúcido de The Fame de Lady Gaga :

Disco 1

Lado A

Just Dance (feat. Colby O’Donis )

LoveGame

Paparazzi

Poker Face

Lado B

Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)

Beautiful, Dirty, Rich

The Fame

Disco 2

Lado A

Money Honey

Starstruck (feat. Space Cowboy & Flo Rida )

Boys Boys Boys

Paper Gangsta

Lado B

Brown Eyes

I Like It Rough

Summerboy

Disco Heaven