Foto: Divulgacao Podcast do Summer Breeze Brasil estreia seu segundo episódio





O festival Summer Breeze Open Air Brasil, que marca sua presença vibrante no Memorial da América Latina , em São Paulo , nos dias 26, 27 e 28 de abril, inaugurou sua segunda temporada de podcasts sob a condução de Bruno Sutter .

As gravações, realizadas no Dharma Studios em São Paulo , prometem capturar a essência das vivências dos convidados no âmbito musical, especialmente relacionadas ao evento que, além de ser um marco no cenário dos shows no Brasil, traz expectativas elevadas para esta nova edição do festival alemão em solo

latino-americano.





Este ano, o festival se destaca pela participação de novos talentos da cena metal brasileira, representados por bandas como Kryour e AXTY , que se apresentam no dia 28 de abril , no Waves Stage .

Matt Carrilho , o talentoso baterista da Kryour , comenta sobre as bandas do line-up que influenciaram sua geração.

Além disso, ele discutirá como o uso das redes sociais e do TikTok tem sido fundamental para a promoção da banda nos dias atuais, refletindo sua multifacetada carreira como baterista, professor e influencer.

Por outro lado, Felipe Hervoso , da banda de metalcore AXTY , trará à tona a sonoridade única de sua banda, ainda nova para o público headbanger mas que já vem conquistando os jovens. Sua experiência como produtor de vídeos tem sido um diferencial no crescimento da banda nas redes sociais, e ele pondera sobre o impacto da tecnologia na sonoridade das novas bandas do gênero.

AXTY , além de outras bandas emergentes como Alchemia, Electric Mob, Minipony, Rage In My Eyes , entre muitas outras, estão pavimentando o caminho da nova geração do metal brasileiro.

Ouça o episódio: