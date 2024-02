Foto: Divulgacao New Kids On The Block: ouça as 15 músicas mais ouvidas na Deezer





O New Kids On The Block está de volta. O grupo de assinar um novo acordo de gravação global com a BMG que inclui o lançamento de seu oitavo álbum de estúdio - o primeiro em mais de uma década - e uma turnê inédita , intitulada Magic Summer 2024 . As informações são da Billboard .

"Estamos muito entusiasmados com a parceria com nossa nova gravadora BMG" , diz o New Kids On The Block em um comunicado oficial. “Prometemos que 2024 será um grande ano para NKOTB e nossos fãs. Nova gravadora, grande turnê, estamos apenas começando! Muito mais está por vir. Muito em breve. E não poderíamos ter pedido um parceiro melhor do que o BMG para inaugurar esta nova era.”

Os novos shows do NKOTB serão apoioados por Paula Abdul e DJ Jazzy Jeff , que serão os convidados especiais do grupo.

O New Kids On The Block , apoiado por Maurice Starr e Mary Alford , que nos anos 1980 gerenciavam outra boyband de sucesso, o New Edition , foi formado em Dorchester, em Massachusetts (EUA) em 1984 com os irmãos Jonathan and Jordan Knight , além de Joey McIntyre, Donnie Wahlberg e Danny Wood .

Entre seus grandes sucessos, estão canções como Step By Step, Tonight e Please Don't Go Girl que dominaram as rádios e TV's em todo o mundo naquela época.



Com o retorno do grupo, a plataforma de streaming Deezer revelou as 15 músicas mais ouvidas do New Kids On The Block , além de outros dados que também revelaram que os assinantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília são as que mais ouvem o NKOTB .

Além disso, 71% dos ouvintes são homens e 29% mulheres , principalmente entre 36 e 55 anos .

Confira as faixas mais ouvidas do The New Kids On The Block na Deezer :

1. Please Don't Go Girl (Single Version)

2. Step by Step

3. I'll Be Loving You (Forever)

4. Single

5. Let's Try It Again (Album Version)

6. Tonight

7. You Got It (The Right Stuff)

8. Please Don't Go Girl

9. If You Go Away (Album Version)

10. Baby, I Believe In You (Album Version)

11. Summertime

12. If You Go Away

13. You Got It (The Right Stuff)

14. Hangin' Tough

15. We Own Tonight