Foto: Universal Music / Interscope Records New Kids On The Block lança 'The Block Revisited' em vinil duplo





A lendária boyband norte-americana New Kids On The Block assinou seu primeiro contrato com a Interscope Records em 2008 para o lançamento do álbum The Block , que marcou o reencontro do grupo formado pelos irmãos Jonathan e Jordan Knight , além de Joey McIntyre, Donnie Wahlberg e Danny Wood , que fizeram um estrondoso sucesso no mundo pop nos anos 1980 .

O grupo estava em um hiato que perdurou 14 anos na época .







Agora, a Universal Music está relançando o álbum em uma versão Revisited , pela Polydor Records , em vinil duplo que já está disponível na Umusic Store pelo valor R$ 324,90 .

The Block é o sexto álbum de estúdio do NKOTB , lançado originalmente em 2 de setembro de 2008 , junto com uma edição deluxe que contava com quatro faixas bônus . Na época, o disco vendeu 95 mil cópias em sua primeira semana de lançamento , estreando no topo do chart Billboard 200 nos EUA.

Com 13 faixas , este trabalho reuniu grandes colaborações musicais de renomados artistas do mundo pop com o Lady Gaga, Akon, Ne-Yo, The Pussycat Dolls e Teddy Riley .

Impulsionado pelo single Summertime , The Block ainda revelou outros sucessos como Single, 2 in the Morning e Dirty Dancing .

Confira o conteúdo completo de The Block Revisited do New Kids On The Block :

Disco 1

Lado A

Click Click Click

Single (com Ne-Yo )

Big Girl Now (com Lady Gaga )

Summertime

2 In The Morning

Lado B



Grown Man (com Teddy Riley, The Pussycat Dolls )

Dirty Dancing

Sexify My Love

Twisted

Full Service (com New Edition )

Lights, Camera, Action

Disco 2

Lado A

Put It On My Tab (com Akon )

Stare At You

One Song

Don't Cry

Officially Over

Lado B

Looking Like Danger (Bonus Tracks)

Message From Alma Wahlberg

Close To You

Message From Tom McIntyre

Coming Home

Dirty Dancing (Dem Jointz Remix) (New Remix) (Feat. DK (45), Joshua (52)...)

Summertime (RedOne Remix)