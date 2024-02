Foto: Divulgacao Ananda é anunciada como atração da Blast Party em abril





A festa Blast Party , que celebra os 15 anos da gravadora Blast Stage Records , já confirmou as bandas The Calling, Plutão Já Foi Planeta e a norte-americana Sleeper Signal . Agora, o evento acaba de confirmar a cantora Ananda , como uma de suas grandes atrações.

Recentemente, Ananda lançou o seu mais novo single Eu Não Sei, uma faixa colaborativa com a banda Supercombo , que já contabiliza mais de 100 mil reproduções no Spotify , onde ela conta com mais de 680 mil ouvintes mensais .





Sua canção mais popular no streaming é Portugal - uma colaboração com Kawe -, que já foi ouvida mais de 31 milhões de vezes . Ananda também coleciona

outros sucessos como Desculpa te Ligar e Versos no Beat 2 - Só pra Mim .

Desde seus 13 anos de idade , Ananda produziu conteúdos e covers . Nascida em uma família musical e neta do percussionista Bola Morais , integrante do lendário grupo Novos Baianos, a artista conquistou o Prêmio Jovem Brasileiro na categoria Cover em duas oportunidades: nos anos 2019 e 2022 . Em 2021, ela recebeu o prêmio de revelação musical no TikTok Awards .

Os ingressos para a Blast Party , que acontecerá no dia 27 de abril no Espaço Inter , uma das maiores casas de Guarulhos (SP), custam entre R$ 85 e R$ 110 e já estão disponíveis no site da Q2 Ingressos .

A festa também contará os artistas Fresno, Esteban Tavares e The Seer .