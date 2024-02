Foto: Warner Bros. Discovery Plataforma Max estreia no Brasil com 37 mil horas de conteúdo





A nova plataforma Max , que substituirá a HBO Max a partir desta terça-feira (27), terá um catálogo robusto que abrigará produções voltadas a novelas, filmes, séries, documentários e programas que já eram exibidos nas marcas Discovery+ e HBO .

A nova plataforma é resultado da fusão da Warner Bros e a Discovery e será

distribuída em 20 países diferentes , nos idiomas português, inglês e espanhol.

“Criar esse conteúdo todo para a Max tem sido um enorme esforço porque representa uma enorme quantidade de horas, em termos de crescimento. Serão mais de 37 mil horas de conteúdo que estarão disponíveis na Max a partir do dia 27 de fevereiro” , explica Mariano Cesar , general entertainment content leader da Warner Bros. Discovery , em uma recente entrevista ao site Meio & Mensagem .

Sobre as novas atrações da Max , o executivo adianta que o acervo da TNT , que contém premiações com o Oscar , já acontecerão após o inicio das atividades da plataforma no Brasil: “Teremos os red carpets e premiações, que fazem parte do acervo do TNT, que serão transmitidos ao vivo. Poucos dias depois de nosso lançamento na América Latina, teremos a cerimônia do Oscar, que já terá transmissão no Max”.

Assinaturas

Os serviços da Max no Brasil contará com três tipos de assinaturas: plano básico com anúncios por R$ 29,90 mensais; plano standard por R$ 39,90 mensais e plano platinum por R$ 55,90 mensais.

“O importante é que, nos três diferentes modelos, que têm preços diferentes, nós teremos a mesma oferta de conteúdo. O que mudará são os downloads e a quantidade de devices conectados, mas a oferta é a mesma, em todos” , concui Mariano Cesar .