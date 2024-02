Foto: Fábio Massari Globo e João Gordo disputam marca na justiça, diz colunista





De acordo com informações do colunista Daniel Nascimento do O Dia , o roqueiro João Gordo e sua esposa, Vivi Torrico , entraram na justiça no final de 2023 contra o canal pago GNT por motivos de plágio pela emissora ter batizado seu novo programa de Panelaço Ao Vivo .

O nome da nova atração, que será apresentada por Ana Clara , apresenta semelhança imediata com outro programa: Panelaço , que João Gordo apresenta desde 2014 no YouTube .





Ainda de acordo com a coluna, o vocalista do Ratos de Porão chegou a pedir o registro da marca em 18 de fevereiro de 2023 no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Contudo, a avaliação do pedido pode levar até 60 dias .

Ao mesmo tempo, a Rede Globo entrou com dois pedidos de registro para o nome Panelaço Ao Vivo .