Foto: Virgin Records As 10 maiores estreias de cinebiografias musicais de todos os tempos





Com o sucesso comercial da recém lançada cinebiografia One Love que revisita a trajetória do lendário cantor jamaicano Bob Marley , a revista Forbes fez a previsão de uma robusta bilheteria para o filme, no que poderia chegar até R$ 230 milhões (cerca de US$ 46 milhões ), tornando uma das produções sobre artistas musicais mais bem sucedidas de todos os tempos.

Com isso, One Love também se destaca nas bilheterias referentes às estreias decinebiografias musicais, com US$ 25,3 milhões.

Entre as obras que conquistaram sucesso comercial com grandes vendas em bilheterias, estão Bohemian Rhapsody, Evis e Rocketman .



Confira as 10 maiores bilheterias em estreias de cinebiografias até hoje, de acordo com a Forbes :

1. Straight Outta Compton - N.W.A - US$ 80 milhões (2015)

2. Bohemian Rhapsody - Queen & Freddie Mercury - US$ 65,6 milhões (2018)

3. Elvis - Elvis Presley - R$ 44,7 milhões (2022)

4. Rocketman - Elton John - US$ 34,3 milhões (2019)

5. All Eyez On Me - Tupac Shakur - US$ 31,7 milhões (2017)

6. Walk the Line - Johnny Cash - US$ 30 mlhões (2005)

7. One Love - Bob Marley - US$ US$ 25,3 milhões

8. Ray - Ray Charles - US$ 24,6 milhões (2004)

9. Jersey Boys - Frankie Valli - US$ 18,3 milhões (2014)

10. Respect - Aretha Franklin - US$ 8,8 milhões (2021)