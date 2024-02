Foto: Anton Corbjin The Killers anuncia edição especial em vinil do álbum 'Day & Age'





A banda norte-americana The Killers está celebrando os 15 anos do álbum Day & Age , seu terceiro álbum de estúdio lançado em 2008 pela Universal Music , via Island Records .

Agora, o disco que conta com os sucessos Human, Losing Touch, Spaceman, A Dustland Fairytale e This Is Your Life ganhará uma versão exclusiva em vinil preto com capa alternativa pela Umusic Store pelo valor de R$ 399,90 . O produto já se encontra em pré-venda .







Na época de seu lançamento, Day & Age mostrou a habilidade do The Killers em experimentar diferentes caminhos musicais, resultando em uma performance comercial positiva, alcançando o segundo lugar nas paradas dos Estados Unidos e do Reino Unido . Seis anos após o lançamento do álbum, a banda liderada por Brandon Flowers ainda tocava faixas de Day & Age em seus shows ao vivo, demonstrando a longevidade e o impacto duradouro do álbum.

O ponto central do álbum é o foco do The Killers em letras que trazem reflexões sobre temas como amor, perda e esperança . A faixa Spaceman apresenta uma letra enigmática sobre um astronauta perdido no espaço, enquanto Goodnight, Travel Well é uma balada emocional sobre a morte.

Foto: Universal Music / Island Records The Killers anuncia edição especial em vinil do álbum 'Day & Age'





No geral, Day & Age é um álbum diversificado e emocionalmente carregado que mostra a evolução da banda.

Confira o conteúdo completo da edição especial em vinil de Day & Age:

1 Losing Touch

2 Human

3 Spaceman

4 Joy Ride

5 A Dustland Fairytale

6 This Is Your Life

7 I Can't Stay

8 Neon Tiger

9 The World We Live In

10 Goodnight, Travel Well