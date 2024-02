Foto: Divulgacao Claudia Leitte lança edição limitada de espumantes em lata





A cantora Claudia Leitte , uma das expoentes do Carnaval 2024 , anunciou nesta quinta-feira (8) o lançamento de uma edição limitada de espumantes em lata da empresa Vitivinícola Jolimont , em uma parceria com a Artse , startup a qual a artista é sócia.

Em edição especial e exclusiva , o espumante será envasado na latinha da Ball Corporation , líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio, impressa com tecnologia inovadora que traduz o conceito do carnaval da Claudinha na embalagem que cabe na mão dos foliões.





Para comunicar o lançamento, a Jolimont e a Artse criaram a campanha digital EXTRAVASA, liberte a experiência!, estrelada pela cantora.

A artista, entusiasta da parceria, produzirá conteúdos digitais apresentando o espumante e a latinha, e compartilhando detalhes exclusivos sobre a edição especial.

O lançamento é um desenvolvimento da ação que já ocorreu no último ano, com uma edição exclusiva para quem acompanhava o Largadinho , bloco da Claudia Leitte em Salvado r. Ampliando a iniciativa, a Jolimont , que entrou este ano no mercado inovador de vinhos em lata, se uniu à Artse , aumentando também o alcance da edição limitada que será a bebida oficial do carnaval da Claudinha em 2024.

“As latinhas da edição especial desse ano estão ainda mais lindas do que as do ano passado, fiquei tão feliz com o resultado. E o espumante é uma delícia, eu amei e os meus fãs também vão amar”, comenta Claudia Leitte .

A proposta da Jolimont e da Artse é posicionar o espumante em lata como uma opção para o público jovem, rompendo com as formalidades tradicionais da bebida. O espumante promete ser a escolha ideal para quem busca qualidade e praticidade durante as festividades carnavalescas, já que a embalagem gela rápido, é segura, fácil de carregar e feita para consumo individual, equivalendo à duas taças, em média.

A edição limitada estará à venda por R$ 19 cada na compra de três latas, ou avulsa no valor de R$ 22,00. As latinhas estarão disponíveis no e-commerce

da Artse e da Jolimont . Além disso, durante os desfiles do bloco Largadinho , que acontecem nos dias 11 e 13 de fevereiro na capital baiana.