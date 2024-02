Foto: Lana Pinho IZA recebe 300 mil pessoas em seu bloco no carnaval de São Paulo





A cantora IZA recebeu quase 300 mil pessoas com o seu bloco Bonde Pesadão . As informações são da Polícia Militar de São Paulo .

A artista comandou seu primeiro bloco no capital paulista, no bairro de Santo Amaro , encerrando o desfile com a música que deu nome ao bloco, Pesadão .





Durante mais de quatro horas, a artista colocou o público pra dançar ao som de seus sucessos como Dona de Mim, Talismã, Fé, Gueto e Brisa .

Alguns hits de Carnaval também fizeram parte do repertório como Levada Louca, Arere e Dandalunda . Teve espaço também para alguns pagodes famosos como Pé na Areia e Tá Escrito .

IZA recebeu também MC Carol e juntas cantaram Fé nas Malucas , entre outras músicas da MC. A banda NX Zero colocou o público pra cantar, junto com a cantora, com os sucessos Cedo ou Tarde e Razões e Emoções entre outros hits do grupo.

“O que foi essa tarde, público de São Paulo? Estou muito feliz com meu primeiro bloco. O primeiro de muitos, com certeza! Foi uma das maiores emoções que eu já vivi” , celebrou IZA .

O figurino foi todo inspirado nas cores do reggae , idealizado pela cantora junto com sua stylist , Bianca Jahara . O trio foi todo configurado como se fosse um bonde, ideia também da cantora.