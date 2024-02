Foto: Julia Bandeira Anitta e o cachê de R$ 1 milhão que recebeu para o Carnaval do Rio





A popstar Anitta resolveu comentar sobre o cachê de R$ 1 milhão que recebeu para participar do Camarote N1 na Marquês de Sapucaí . De acordo com uma reportagem do colunista Lucas Pasin do UOL, a hitmaker de Envolver explicou que existem várias questões quando ela assina esse tipo de contrato e que não é apenas sobre o dinheiro.

"Eu não fico falando de cachê. A presença aqui não é só por isso", iniciou Anitta . "Não é: "Vou pegar e você vai". Primeiro preciso querer sair de casa, tem mais questões", disse a cantora.





Uma fonte ligada a contratos de presença VIP disse à coluna de Pasin que " só a presença na Sapucaí ultrapassa o valor de R$ 1 milhão. Ela não sai de casa por menos que isso".

Quanto a desfilar na Marquês de Sapucaí, Anitta disse que só voltará a este trabalho "quando for convidada" : "Quando me convidarem. Não me convidaram! Porque sempre que eu venho tem a questão da agenda. Quando aceito fazer alguma coisa, tem que ser direito" , finalizou Anitta.