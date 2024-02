Foto: Divulgacao Confira artistas nacionais mais desejados para shows em 2024





Uma votação realizada recentemente pelo portal G1 , apontou os 10 artistas nacionais os quais o público mais deseja assistir a um show em 2024 .

Entre os nomes, figuram grandes artistas da atualidade do gênero sertanejo , onde se destaca a cantora Ana Castela , e as duplas sertanejas Israel e Rodolffo e Jorge e Mateus .





Israel , da dupla com Rodolffo , comemora o resultado: “Estamos sem acreditar que isso está realmente acontecendo em nossas vidas. É um imenso privilégio receber esse carinho de todas as regiões do Brasil. Cada lugarzinho desse país que passamos, sentimos que o pessoal gosta de verdade da gente e da nossa música. E por isso nós nos dedicamos tanto nos shows, damos tudo de nós e queremos só a alegria do nosso público. Essa é a energia Israel e Rodolffo”.

“Somos gratos demais por tudo que vem acontecendo; ano passado emplacamos 3 faixas no top 20 das músicas mais ouvidas do Spotify, e começar 2024 sabendo que somos um dos shows mais esperados para esse ano, é surreal! Sempre recebemos muito carinho por onde passamos e por isso estamos constantemente entregando tudo de nós em todas as apresentações” , finaliza Rodolffo .

Veja o resultado da enquete:

1. Ana Castela: 53,85%

2. Israel e Rodolffo: 26,76%

3. Jorge e Mateus: 9,70%

4. Luan Santana: 2,44%

5. Henrique e Juliano: 1,67%

6. Gusttavo Lima: 1,67%

7. Lauana Prado: 0,77%

8. Simone Mendes: 0,68%

9. Maiara e Maraisa: 0,45%

10. Zé Neto e Cristiano: 0,41%