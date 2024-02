Foto: Divulgacao Confira as 10 músicais mais ouvidas do AC/DC no Spotify





O AC/DC é uma das bandas de rock mais icônicas e influentes de todos os tempos, com uma carreira de mais de quatro décadas e uma discografia repleta de sucessos.

Entre esses sucessos, estão algumas das músicas mais ouvidas do Spotify , uma das maiores plataformas de streaming de música do mundo.





Aqui serão apresentadas as 10 músicas mais ouvidas do AC/DC no na plataforma, com informações sobre cada uma delas, desde clássicos como Highway to Hell e Back in Black até faixas mais recentes como Thunderstruck e Rock or Bust , estas são as músicas que os fãs da banda mais ouvem e que continuam a conquistar novos ouvintes a cada dia.

De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo , o AC/DC realizará quatro shows no Brasil no mês de setembro deste ano. Serão dois shows em São Paulo , no Estádio do MorumBIS e dois no Rock In Rio 2024 .

Confira as 10 músicas mais ouvidas do AC/DC no Spotify :



10. Whole Lotta Rosie - 177 milhões de reproduções









9. For Those About to Rock (We Salute You) - 208 milhões de reproduções









8. Dirty Deeds Done Dirt Cheap - 244 milhões de reproduções









7. T.N.T. - 272 milhões de reproduções









6. You Shook Me All Night Long - 283 milhões de reproduções









5. Shoot to Thrill - 297 milhões de reproduções









4. Hells Bells - 379 milhões de reproduções









3. Highway to Hell - 529 milhões de reproduções









2. Back in Black - 600 milhões de reproduções









1. Thunderstruck - 636 milhões de reproduções