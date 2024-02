Foto: Divulgacao Além da Folia: Lagoinha Alphaville apresenta evento gratuito com música gospel





Às vésperas do Carnaval , uma alternativa espiritualmente enriquecedora acontecerá em Barueri , na Grande São Paulo , com a realização da conferência Aviva São Paulo pela Lagoinha Alphaville . Este evento, agendado de 9 a 13 de fevereiro de 2024 , promete ser um oásis de fé e adoração em meio às festividades tradicionais, atraindo aqueles em busca de renovação espiritual e comunhão. A entrada é gratuita.

O Aviva São Paulo , que ocorrerá na Av. Tamboré, 74 – Alphaville, é mais do que um encontro: é uma convocação para aqueles anseiam por um toque divino em suas vidas.





Com uma programação que inclui líderes espirituais renomados e músicos aclamados do universo gospel como André Fernandes, Quezia Cadimo, Kari Jobe e Cody Carnes, Fernandinho , e muitos outros, o evento promete ser uma experiência

transformadora.

Para as famílias que desejam compartilhar este momento espiritual com seus filhos, o evento pensou em tudo: o espaço Kids , com vagas limitadas, garante diversão e segurança para as crianças, permitindo que os pais se dediquem ao evento sabendo que seus pequenos também estão em um ambiente acolhedor e seguro.

A presença de food trucks e pipocaria complementa a experiência, assegurando que as necessidades físicas dos participantes sejam tão bem atendidas quanto as espirituais.

Um diferencial notável do Aviva São Paulo é sua infraestrutura para receber os participantes. Com um estacionamento capaz de acomodar até 6 mil carros , a organização do evento demonstra um compromisso com a comodidade e a segurança, assegurando que o acesso ao local seja o menos preocupante possível para todos.

Preços do evento

Espera-se que mais de 20 mil pessoas atendam ao chamado do Aviva São Paulo , transformando este encontro em um marco para a comunidade cristã e para aqueles em busca de inspiração e fortalecimento espiritual. O evento é um grande acontecimento para a comunidade gospel brasileira que encontrará um espaço para a reflexão, a adoração e o encontro com o divino.

Para aqueles que buscam mais conforto no evento, existe a opção de área vip com valores estabelecidos em R$ 300,00 para um dia e R$ 1.000 para o pacote completo de cinco dias , os benefícios incluem assento garantido na área especial , check-in prioritário e pulseira de acesso exclusivo, elevando a experiência de cada participante.