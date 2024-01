Foto: Reprodução / Instagram / @theweeknd The Weeknd alcança 4 bilhões de plays no Spotify com 'Blinding Lights'





O sucesso Blinding Lights do astro pop canadense The Weeknd se tornou a primeira faixa a alcançar 4 bilhões de plays na plataforma Spotify . As informações são da revista Variety .

Com esse resultado, The Weeknd superou Ed Sheeran , que até então contava com a

música mais reproduzida no Spotify: Shape Of You .





Outra marca importante do canadense é que seu outro grande sucesso, Starboy , entrou para o TOP 10 do Spotify , com quase 2,5 bilhões de streams na plataforma .

Com todo esse montante de plays no Spotify, The Weeknd, ainda segundo a Variety , pode ter recebido em royalties algo em torno de US$ 20 milhões .

Contudo, Blinding Lights tem outros nomes que assinam a composição, além do cantor, registrado como Abel Tesfaye . São eles: Jason 'DaHeala' Quenneville, Max Martin, Ahmad Blashe e Oscar Holter .

O single foi lançado pela Universal Music , via Republic Records , que também participam dos direitos autorais da faixa, além da U niversal Music Publishing (UMPG), Warner Chappell e MXM Music .