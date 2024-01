Foto: Freepik Reino Unido teve crescimento nas vendas de CD's em 2023





Pela primeira vez em duas décadas, o CD teve um crescimento de 2% em 2023 no

Reino Unido . Este resultado é um reflexo de uma movimentação comercial positiva

para o formato que já acontece em alguns mercados no mundo.

De acordo com a Digital Entertainment and Retail Association , que representa os

serviços digitais e varejistas na região britânica, os dados das vendas de CD's foram

observados em relatórios que abrangem resultados de outros formatos, como o

vinil, downloads pagos e streaming . O aumento pelo interesse nos produtos musicais pelo consumidor inglês aumentou em 9,6% no ano passado.





Entre os artistas mais consumidos, se destacaram: The Weeknd, Miley Cyrus e Taylor Swift .

Alguns fatores colaboraram para o aumento do consumo de CD na região britânica: preço melhor e lançamentos de artistas de renome global que lançam um single ou álbum em diferentes versões .

“Colecionadores estão descobrindo CDs. Os CDs são um formato que você pode manter para sempre, o que chama atenção das pessoas que assinam muitos serviços digitais diferentes. Há muitos itens exclusivos e feitos para colecionar", explicou Kim Bayley, presidente executivo da Digital Entertainment and Retail Association , como publicado no jornal The Guardian .

Outro executivo que olha com bons olhos para o ressurgimento comercial do CD é Phil Halliday , diretor da loja de varejo HMV, principalmente pelo fator físico do formato: "A demanda por álbuns colecionáveis é meio fervorosa. Os jovens também querem colocar na prateleira algo que mostre que gostam de Joy Division ou Nirvana , mas não querem gastar o valor de um vinil. E um CD tem as mesmas coisas de um vinil, como encarte.”