Foto: Reprodução / Universal Music Universal Music está planejando demissões, diz site





De acordo com uma reportagem do site da Bloomberg , a Universal Music Group , deve encerrar centenas de empregos no primeiro trimestre de 2024 .

Ainda de acordo com a publicação, a divisão que mais será afetada será de gravação de músicas .





Considerado o maior conglomerado de música do mundo é a casa de artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, Elton John , U2 e Drake .

A UMG contava com cerca de 10 mil funcionários em 2022. Porém as vendas na indústria musical tiveram uma queda nos últimos meses. Era aguardado pela empresa um crescimento em suas receitas no quatro trimestre de 2023 , o que não se concretizou. Além disso, os relatórios da empresa sobre o terceiro trimestre do mesmo ano, apontaram para um crescimento modesto de 3% .

Ainda egundo a Bloomberg , a Universal Music tem lutado contra atividades

ilícitas, como falsificações geradas por Inteligência Artificial e bots que acabam

desviando os royalties de seus artistas contratados.

Sir Lucian Grainge , CEO da UMG disse em uma teleconferência sobre os resultados da empresa em outubro do ano passado, que iria "cortar despesas gerais para poder investir em outras áreas".

"Temos experiência em administrar o negócio, em gerenciar as equipes e as empresas que compõe o grupo, e temos um plano", disse o executivo, como relatado na Bloomberg .