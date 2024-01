O lendário roqueiro norte-americano Bruce Springsteen foi convidado para ser consultor em um longa-metragem sobre a produção de seu álbum Nebraska , lançado em 1982.

O músico de 74 anos e frontman da E Street Band teria sido contratado pelo diretor Scott Cooper , da produção Black Mass, mas que é provavelmente mais conhecido pelo seu filme Crazy Heart de 2009.





De acordo com informações da Showbizz 411 , "Austin Butler é uma possibilidade (para interpretar Bruce Springsteen), mas depois de interpretar Elvis Presley ele pode não ser a escolha certa".

Outras fontes apontaram que Scott definitivamente não tem Timothée Chamalet em mente para interpretar o dono de clássicos como Born To Run e Streets Of Philadelphia , já que o ator está se preparando para interpretar Bob Dylan em outra produção cinematográfica.

Nebraska é o sexto álbum de estúdio de Bruce Springsteen , inspirado em um momento difícil da carreira do artista, que passava por um período de depressão .

Outro ponto a considerar para o filme, é que a produção também deve se inspirar no livro Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska , escrito por Warren Zanes , para o complemento do roteiro.

Recentemente, Bruce se viu obrigado a cancelar e remarcar vários shows depois que foi diagnosticado com úlcera péptica .

Ainda não há uma previsão de quando o filme sobre Nebraska será lançado.