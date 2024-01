Foto: Weber Pádua Jota Quest anuncia turnê por arenas brasileiras a partir de março





Como forma de celebrar seus 25 anos de carreira , a banda mineira Jota Quest anunciou nesta semana que realizará a JOTA25 Arenas , aquela que será a maior turnê da história do grupo .

As primeiras datas já foram confirmadas: 3 de fevereiro na Marina da Glória (RJ), 23 de março na Arena Goiânia (GO), 8 de junho na Esplanada do Mineirão (MG), 15 de junho no Allianz Parque (SP), 20 de julho na Pedreira Paulo Leminski (PR) e 3 de agosto na Área Externa do Centro de Convenções de Recife (PE).





Os ingressos já estão disponíveis no site jotaquest.com.br/jota25arenas e pontos autorizados .

"Esta tour será a extensão de um sonho nosso! Nós realizamos um sonho no Beira-Rio e agora vamos tornar esse sonho em algo muito maior", inicia o frontman Rogério Flausino . "Vamos levar essa celebração da nossa história, da nossa ligação, assim como uma exploração de novos territórios sonoros, para todo o país. Nós nos dedicamos incansavelmente para criar um show espetacular, que reflita o nosso crescimento como artistas, mas que também se conecte profundamente com as pessoas. Estamos mais inspirados do que nunca e mal podemos esperar para compartilhar essa nossa nova paixão com todos vocês” , concluiu.