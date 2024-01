Foto: Divulgacao Velvet Chains abrirá show solo de Slash no Brasil





Desde que despontou no cenário do rock em 2008, o Velvet Chains não descansou um minuto sequer. Uma série de grandes lançamentos alavancou e alicerçou o nome do grupo entre as principais revelações do estilo em âmbito global.

Durante 2023, foram lançados cinco singles de grande repercussão. São eles: Eyes Closed, Stuck Against the Wall, I Am The Ocean , e as regravações dos hits Wasted e Pass the Disease .





O último single, Eyes Closed , contou com a colaboração especial do expressivo The Heavy (Yungblud, Lovelytheband, Enrique Iglesias), que co-assina a canção e também ficou a cargo da produção. Já mixagem e masterização foram feitas pelo consagrado Joshua Wilbur , grande nome da indústria musical, que tem no currículo trabalhos com gigantes como Korn, Lamb of God e Avenged Sevenfold , entre outros.

O videoclipe, por sua vez, é uma produção de Julian Oyanedel (Nita Strauss, Black Veil Brides, In Flames), que aciona no espectador sentimentos diversos com a relação paradoxal da parte visual com a lírica.

Tendo como base os Estados Unidos , o grupo conta com músicos de diversas nacionalidades, e esse amálgama cultural é responsável por uma sonoridade única que vem ultrapassando fronteiras e expandindo o território do Velvet Chains por todo o mundo. Em 2023, realizaram a primeira turnê sul-americana, que passou por Chile e Brasil , tocando ao lado de The Winery Dogs e Stone Temple Pilots , além de uma participação bombástica no Summer Breeze Brasil , que resultou no videoclipe ao vivo de Last Drop , dirigido por Leo Liberti .

Depois desse sucesso, a banda retorna ao Brasil como convidada especial do lendário guitarrista Slash e sua banda Myles Kennedy & The Conspirators, que tem as seguintes datas agendadas: Belo Horizonte (29/01, no Arena Hall), São Paulo (31/01, no Espaço Unimed), Rio de Janeiro (01/02, no Qualistage) e Porto Alegre (04/02, Pepsi On Stage). Os ingressos estão à venda pela Eventim . A turnê é uma realização da renomada produtora 30e .

O Velvet Chains desde cedo chamou atenção do público e mídia pela sua música enérgica e com significados profundos, trazendo nova vida ao cenário do rock contemporâneo.

Com o seu já vasto catálogo, o grupo mostra um ímpeto irrefreável em trazer uma nova abordagem ao rock and roll, sem se afastar das raízes, em uma constante busca de ampliar o seu espectro artístico.