Foto: Site oficial / The Who The Who pode ter chegado ao fim





Em uma recente entrevista ao The Times , o cantor Roger Daltrey , vocalista da lendária banda britânica The Who , disse que o grupo o qual trabalhou durante décadas com Pete Townshend e os saudosos Keith Moon (1946-1978) e John Entwistle (1944-2002) não deverá mais subir aos palcos.

Questionado se ele e Townshend já estariam planejando algo novo para o The Who , Daltrey disse: "Não posso responder a isso. Eu não escrevo as músicas, nunca escrevi. Precisamos nos sentar e ter uma reunião, mas no momento estou feliz em dizer que essa parte da minha vida acabou".

Pete Townshend já havia dado sinais de que o The Who não voltaria mais a se reunir em uma entrevista concedida no final de 2023: "Acho que chegou a hora de Roger e eu sairmos pra tomar um lanche e conversar sobre o que vai acontecer em seguida. Pois Sandringham não deveria parecer o fim de nada, mas parece que é o fim de uma era".

O The Who foi um dos primeiros atos musicais neste século a vender seu catálogo musical por algo em torno de R$ 600 milhões .

Formada inicialmente com o nome de The Deours em 1962, o lendário grupo britânico é considerado uma das bandas que mais influenciaram o rock no século 20 .

Eles já venderam mais de 100 milhões de discos e fizeram história na música por sucessos que se tornaram verdadeiros clássicos do rock como Won't Get Fooled Again, Baba O'Riley, Pinball Wizard, Behind Blue Eyes , entre outros.