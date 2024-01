Fotos: Instagram / @taylor swift / Sony Music / Epic Records Taylor Swift bate marca histórica de Michael Jackson





Colecionadora de marcas históricas, Taylor Swift conquistou mais uma para chamar de sua.

Agora, a popstar viu seu filme Taylor Swift: The Eras Tour se tornar o filme-concerto mais lucrativo da história. As informações são da revista Variety .





O documentário, que apresenta cenas inéditas da turnê mundial de Swift , arrecadou em todo o mundo mais de US$ 261,6 milhões , superando This Is It, o derradeiro filme de Michael Jackson , lançado em 2009, que havia arrecadado naquela época, um total de US$ 261,2 milhões .

Taylor Swift realizou seis shows no Brasil no ano passado, nas cidades de S ão Paulo e Rio como parte da The Eras Tour .