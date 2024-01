Foto: Divulgacao Juliana Xerez: como o design de moda conquistou estrelas da música mundial





Para ser um profissional da área, você precisa se tornar um aprimorar suas habilidades artesanais para fazer produtos atraentes e exclusivos. Conhecida como Queen of Diamonds , Juliana Xerez explica como fazer sucesso na internet nesse ramo tão especial.

Segundo Juliana Xerez , que soma mais de 20 mil seguidores pelas redes sociais , além de ter conhecimento excepcional sobre metais, gemas e pedras , quem quer seguir na área nas redes também precisa se manter atualizado com as mais recentes técnicas de montagem, moda e tendências globais em joias.





“Meu trabalho se define em eternizar sentimentos e momentos especiais nos mínimos detalhes, fazendo com que cada joia seja única, exclusiva e de alta qualidade”, afirma a gemologa, formada na Gemology Institute of America , formação número 1 no mundo.

De acordo com Juliana, seus designs são baseados em inspirações do seu dia a dia e isso ajuda a explicar um pouco do seu sucesso na internet : “Por onde eu passo vejo joias, em um parque florido ou em uma decoração de restaurante. Sempre tenho insight e consigo transformar aquele momento ou memória em eternidade”, conta.

Muitos artistas famosos têm colaborado ou lançado suas próprias linhas de joias, muitas vezes em parceria com designers renomados. Essas colaborações proporcionam uma oportunidade para os artistas expressarem sua criatividade em um meio diferente e para os designers de joias alcançarem novos públicos.

Como exemplo, temos quatro popstars que adotaram esse tipo de trabalho para as suas apresentações em público: Rihanna lançou sua própria linha de joias chamada Fenty , que inclui peças ousadas e inovadoras. Já Beyoncé, que recentemente encerrou e bem sucedida turnê Renaissance no hemisfério norte, colaborou com vários designers de joias para criar peças exclusivas, e ela é conhecida por usar joias deslumbrantes em eventos importantes.

Também devemos lembrar que Lady Gaga é conhecida por usar joias únicas e já colaborou com designers como Lorraine Schwartz para criar peças personalizadas. E o lendário cantor e pianista britânico Sir Elton John colaborou com a marca de joias David Morris para criar uma coleção de peças exclusivas.

Essas colaborações demonstram a interseção entre a indústria da música, moda e design de joias, permitindo que artistas expressem seu estilo pessoal e criem peças únicas que muitas vezes se tornam ícones de moda e, principalmente, de grandes nomes da indústria musical.