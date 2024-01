Foto: Universal Music / EMI Ícone dos anos 1990, Take That recebe 'sinal verde' para residência em Las Vegas





A boyband Take That , que conquistou enorme sucesso internacional nos anos 1990 , atualmente é formada por Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen . Na formação original do grupo, eles também contavam com Robbie Williams e Jason Orange .

O trio segue em atividade com o seu mais recente álbum de estúdio This Life , lançado no ano passado pela Universal Music . Agora, eles visualizam uma nova turnê pelo Reino Unido , que deve começar em abril deste ano.





Contudo, eles receberam recentemente uma espécie de "sinal verde" de Michael Gruber , dono da casa de espetáculos Voltaire , situada em Las Vegas (EUA), para quem realizem uma tão sonhada residência na famosa "cidade das apostas".

Acompanhando a movimentação de outros grandes nomes do pop como Britney Spears, Kylie Minogue, Adele e Elton John , o trio britânico despertou o interesse em realizar uma residência na Sin City , mas os planos não evoluíram.

Em uma recente entrevista à coluna Bizarre do jornal The Sun , Michael Gruber explica que as portas do Voltaire estão abertas ao Take That: "Eu amo o Take That. Eu absolutamente quero que eles se apresentem no Voltaire. É perfeito para eles. Pensávamos que teríamos um show, mas no final não deu certo."

Gary Barlow , o frontman do trio, já havia sinalizado em 2023 que ter uma residência em Las Vegas ainda estava nos planos do grupo.

Sobre a nova turnê, Barlow disse: "Há uma mudança invisível que acontece quando o álbum é lançado e não há mais nada que você possa fazer então seu cérebro começa a pensar na turnê imediatamente e nos últimos quatro dias nós trabalhamos mais na turnê e é muito, muito emocionante."