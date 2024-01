Foto: Reprodução / Instagram / @billieeilish A música que foi o ponto de virada na carreira de Billie Eilish

Billie Eilish , a estrela pop de 22 anos que já vendeu mais de 50 milhões de discos em todo o mundo e que iniciou sua carreira em 2019 com o sucesso de seu álbum de estreia When We All Fall Asleep Where Do We Go? , refletiu em uma recente entrevista ao Entertainment Tonight sobre a canção What Was I Made For? , que ela lançou em julho do ano passado.

Eilish revela que o single foi uma espécie de "ponto de virada" em sua carreira.





"É uma loucura, uma loucura. Quando eles anunciam e dizem seu nome e dizem 'Esta é a segunda indicação e segunda vitória de Billie', eu fico tipo 'Uau!' Seu estômago simplesmente revira e é uma loucura", explica a jovem estrela pop, quando conquistou, ao lado de seu irmão Finneas , o Globo de Ouro na categoria Melhor Canção Original por What Was I Made For? , faixa que integra a trilha sonora oficial do badalado filme Barbie .

E revela: "Eu simplesmente não estava sentindo que poderia mais criar e isso não era um problema na minha vida, mas era uma sensação de 'Que diabos?' Eu tinha vindo até aqui, e se eu não conseguisse mais fazer isso? Mas aquele filme foi tão inspirador e tínhamos acabado de escrever algo que também nos inspirou. Então vimos esse filme e foi tão... apenas atirou inspiração em nós."

E conclui: “Não é engraçado como a música é (cura?) Às vezes eu esqueço e então sinto qualquer tipo de sentimento e fico tipo 'Cara, eu me sinto assim com a sua música!' Isso não é uma loucura? É uma loucura, é tão legal. Estou feliz!".