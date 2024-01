Foto: Annie Leibowitzz Ed Sheeran está 'surpreso' em conquistar o Emmy





No último sábado (6), o astro britânico Ed Sheeran conquistou o prêmio Outstanding Original Music and Lyrics no Primetime Creative Arts Emmy Awards pela canção Beautiful Game .

A faixa, apresentada no final da badalada série Ted Lasso , foi composta por Sheeran e seus co-autores Max Martin e Foy Vance .





Ed Sheeran não compareceu à premiação, mas deixou uma mensagem em sua conta oficial no Instagram, com imagens que registram o momento em que ele está trabalhando a canção em estúdio.

“Eu não esperava vencer, foi uma verdadeira surpresa acordar com a notícia, gostaria de ter estado lá, mas estou prestes a iniciar a turnê pela Ásia, então, infelizmente, tive que estar em outro lugar”, legendou Sheeran . “Éramos todos fãs do show e fomos convidados a fazer uma música para o final, então, há 2 anos, neste mês, nos reunimos e escrevemos uma música sobre amor e futebol, e como é sempre mais sobre a jornada do que sobre o destino. ... Gravei uma multidão em um de meus shows no estádio cantando o canto final para mantê-lo no futebol (vibrações)."

Esta foi a primeira indicação de Ed Sheeran ao Emmy e ele concluiu a mensagem no

Instagram com um agradecimento: "Estou realmente honrado. Amo todos vocês!

E feliz ano novo, vejo vocês na estrada".