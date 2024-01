Foto: Divulgacao Do sertanejo ao funk, Elielson Beans revela músicas que bombam no reels do Instagram





Não importa quão bom seja o seu conteúdo ou quão perfeito ficou a captura da sua câmera, você não pode manter seus seguidores envolvidos sem uma boa música de fundo.

Segundo o influenciador e empreendedor digital Elielson Beans , especialista quando o assunto é rede social, uma música pode criar uma conexão com o visual de uma postagem no Instagram: “Sem dúvida, uma faixa musical bem selecionada que complementa perfeitamente o visual do seu reel pode ter um forte impacto”, afirma.





Beans, que conta com mais de 140 mil seguidores só no Instagram , é capixaba natural do Espírito Santo . Em suas análises de mercado, ele também revela que Makeba é uma das músicas mais usadas no reels em 2023, com mais de 4 ,9 milhões de seleções . “Surpreendentemente, a música pode ser incorporada em vários tipos de vídeos. Ela é versátil e tem uma melodia relaxante. Combina perfeitamente com momentos engraçados, de viagens ou com temas de transição”, observa.

Analisando o sucesso do badalado filme Barbie, Elielson Beans explica porque a trilha sonora oficial do longa-metragem deixou muitas pessoas obcecadas pelas faixas: ""Dance the Night", de Dua Lipa, ostenta mais de 855 mil recursos. Outra canção que se tornou o maior sucesso foi "Daylight", de David Kushner. A faixa, sem dúvidas, é hipnotizante. Ela é usada principalmente em vídeos de paisagens”, explica.

The Night We Met , uma faixa da série de TV 13 Reasons Why, revela, segundo Beans, uma "vibração emocional" adequada para ser utilizada no reels do Instagram: “Sua vibração emocional a torna uma excelente escolha para reels que mostram memórias de relacionamento, retrocessos, cenas dramáticas, bem como conteúdo artístico e criativo com trechos de livros e citações”.

Agora, se você pretende evocar emoções fortes em seus seguidores, o influenciador indica o hit What Was I Made For , de Billie Eilish : “É uma excelente escolha”, completa.

No Brasil, não podemos esquecer dos artistas que foram protagonistas dos reels do Instagram com seus hits estampando diversos vídeos. Elielson Beans lista algumas músicas que mais bombaram: “Quantas vezes não nos deparamos com influenciadores e anônimos arriscando os passinhos das coreografias de ‘Zona de Perigo’, de Leo Santana, ‘Lovezinho’, da Treyce, ‘Ta Ok’ e de Kevin O Chris’? No sertanejo, também fomos embalados pelos sucessos ‘Nosso Quadro’, por Ana Castela, e ‘Erro Gostoso’, da Simone Mendes” , finaliza.