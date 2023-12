Foto: Reprodução / YouTube Ouvintes da BBC elegem suas 40 músicas mais preferidas de Madonna





A rádio BBC de Londres realizou uma votação de seus ouvintes sobre suas músicas preferidas da popstar Madonna e o resultado foi revelado na noite desta segunda-feira (25), quando antecede o aniversário de 35 anos do lançamento do clássico álbum Like a Prayer que alcançou o topo das paradas da região britânica em março de 1989 .

Na lista das 40 músicas mais preferidas dos ouvintes britânicos , as cinco primeiras posições mostram que a fase da artista nos anos 1980 e 1990 não saem de moda: Like a Prayer ficou no topo da lista, seguida de Vogue e Into The Groove, na segunda e terceira posições, respectivamente.





No quarto lugar, está o megahit Papa Don't Preach , fechando os cinco primeiros com Like a Virgin .

Todas as votações ocorreram no especial Your Ultimate Madonna Song , apresentado por Scott Mills , continuado por Michelle Visage em My Queen - Madonna e Madonna at the BBC . O período em que ocorreram os votos na BBC compreendem os meses de novembro e dezembro .

“Like A Prayer é uma faixa fenomenal que os ouvintes da Radio 2 votaram para o topo das paradas em Your Ultimate Madonna Song, então junte-se a mim para celebrar o ícone que é Madonna na Radio 2 no dia de Ano Novo e agora mesmo na BBC Sounds" , celebrou o apresentador Scott Mills .

Já Jeff Smith , head de música da BBC Radio 2 observa que "Madonna tem inspirado outros artistas musicalmente, artisticamente e criativamente por 40 anos".

"Estou muito feliz que os ouvintes da Radio 2 tenham dado dezenas de milhares de votos em suas músicas favoritas, que podem ser apreciadas. no dia de Ano Novo... ou no BBC Sounds no Boxing Day se os fãs de Madonna não puderem esperar tanto tempo!” , concluiu.

Madonna é a artista feminina mais bem sucedida da história da música , com 400 milhões de discos vendidos em todo o mundo .

Confira as 40 músicas mais votadas de Madonna pelos ouvintes da BBC :

1 Like A Prayer (1989)

2 Vogue (1990)

3 Into The Groove (1985)

4 Papa Don't Preach (1986)

5 Like A Virgin (1984)

6 Borderline (1986)

7 Crazy For You (1985)

8 Ray Of Light (1998)

9 Holiday (1984)

10 Material Girl (1985)

11 La Isla Bonita (1987)

12 Hung Up (2005)

13 Live To Tell (1986)

14 Frozen (1998)

15 True Blue (1986)

16 Beautiful Stranger (1999)

17 Express Yourself (1989)

18 Cherish (1989)

19 Open Your Heart (1986)

20 Dear Jessie (1989)

21 Music (2000)

22 This Used To Be My Playground (1992)

23 Justify My Love (1990)

24 Dress You Up – 1985)

25 Don't Cry For Me Argentina (1996)

26 Deeper and Deeper (1992)

27 Who's That Girl (1987)

28 Don't Tell Me (2000)

29 The Power Of Good-Bye (1998)

30 American Pie (2000)

31 You'll See (1995)

32 Rain (1993)

33 4 Minutes [Madonna feat. Justin Timberlake] (2008)

34 Erotica (1992)

35 Hanky Panky (1990)

36 Sorry (2006)

37 Nothing Really Matters (1999)

38 Drowned World (Substitute For Love) (1998)

39 Die Another Day (2002)

40 What It Feels Like For A Girl (2001)