Foto: Reprodução / Instagram / @kissonline Show de despedida do KISS terá transmissão per-pay-view em dezembro





A lendária banda de rock KISS anunciou que seu show de despedida , que encerrará

a atual turnê End of the Road , terá transmissão pay-per-view no site PPV.com .

A apresentação acontecerá no dia 2 de dezembro no icônico Madison Square

Garden , em Nova York (EUA) às 22h (Horário de Brasília).





O KISS , fundado por Paul Stanley e Gene Simmons , juntamente com Ace Frehley e Peter Criss em 1973, é um dos maiores atos da história do rock , com mais de 100 milhões de discos vendidos e músicas que se tornaram verdadeiros clássicos do gênero como Rock and Roll All Nite, Forever, Detroit Rock City, I love It Loud , entre outros.

Confira o anúncio: