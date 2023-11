Foto: Divulgacao João Bosco & Gabriel lançam “Vestido no Limite”





Celebrando as conquistas e dando início a uma nova fase da carreira, João Bosco & Gabriel apresentam a primeira faixa do seu terceiro DVD, intitulado DNA . O lançamento estará disponível em todas as plataformas digitais pela Som Livre nesta sexta-feira (24) e faixa escolhida para dar o start ao novo projeto foi Vestido no Limite , que conta com a participação especial de Kadu Martins .

O clipe oficial de Vestido no Limite também estará disponível no canal oficial da dupla no YouTube .





Escrita por Zé André, Rafael Quadros, Blenner Maycom, Felipe Sales e Gabriel Monteiro , este trabalho traz a mistura d e sertanejo, funk e eletrônico , além disso,tem um refrão chiclete, daqueles que gruda na mente. A música é uma grande aposta de João Bosco & Gabriel para o verão.

“A música é atual e envolvente, fala de um relacionamento que não deu certo e o cara decide esquecer a mulher na marra. Mas não é bem assim que acontece…Muito bom ter o Kadu Martins no projeto, ele manda muito bem no sertanejo, no brega funk, é multifacetado. Estamos ansiosos para poder, finalmente, divulgar esse single”, diz João Bosco à esta coluna.



“Acreditamos muito no potencial de ‘Vestido no Limite’ e esperamos, do fundo do coração, que o público ame tanto quanto a gente, é nossa identidade porque somos os compositores também, acredito que será uma virada de chaves” , comenta Gabriel .

DNA foi registrado em Goiânia (GO), no final de setembro de 2023 e nos próximos meses, a dupla divulgará as outras 12 faixas com participações de Cléber & Cauan, Léo & Raphael, MC Jacaré e Felipe & Rodrigo , com a produção artística assinada por Thiaguinho Lopes ao lado de Franklin Godinho e Livia Fernandes , que está a frente da produção geral. Já a direção de vídeo é de Rafael Terra , com respaldo total do escritório dos artistas, a Diamantes Produção .

“Estamos muito felizes e empolgados com este novo projeto e mal podemos esperar npara receber o feedback do nosso público. Foi uma noite muito especial que marca o início de uma nova etapa em nossa carreira” , encerra Gabriel.