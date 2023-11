Fotos: Universal Music / Spotify Como Taylor Swift e RBD estão acelerando o varejo online no Brasil





A popstar Taylor Swift e o icônico grupo pop mexicano RBD , com turnês no Brasil

neste final de ano, aceleraram o varejo online no país para pequenos e médios

empreendedores digitais , com venderam mais de 17 mil produtos relacionados às

marcas dos artistas.

Este levamento foi realizado pela plataforma de criação de lojas virtuais Nuvemshop , que é líder neste segmento na América Latina .





“Mais uma vez as PMEs do varejo online comprovaram que é possível aproveitar os acontecimentos em favor das vendas. Os produtos relacionados aos recentes shows musicais de artistas internacionais no Brasil são só algumas das oportunidades que o empreendedor pode usar de forma estratégica, assim como a Black Friday e o Natal, que estão se aproximando” , explica Marcela Orlandi , gerente de sucesso do cliente da Nuvemshop .

Entre o início de outubro e meio de novembro, os produtos relacionados à turnê da Taylor Swift registraram um aumento de aproximadamente 300% nas vendas , totalizando mais de 8,5 mil produtos vendidos , dentre eles camisetas, acessórios, pulseiras da amizade e cardigãs .

Além disso, houve um aumento de 200% no registro de itens com o termo “Taylor” cadastrados para venda na plataforma da empresa, passando de 520 para pouco mais de 1,5 mil .

Já os fãs da banda mexicana RBD , da novela Rebelde , compraram cerca de 9 mil produtos nas PME’s online, um crescimento superior a 3.000% .

No período, a quantidade desses itens cadastrados para venda chegou a 2,3 mil , o que representa crescimento superior a 2.000% em relação a 2022 . Os produtos mais vendidos da categoria foram gravatas, roupas no estilo colegial e camisetas personalizadas .

Para a análise foram consideradas as vendas realizadas entre o início de outubro e 13 de novembro de 2022 e 2023 , utilizando a base de lojistas brasileiros da plataforma.