Foto: Reprodução / Instagram / @diddy Rapper Sean Combs é acusado de estupro e tráfico sexual nos EUA

Sean Combs , rapper e produtor norte-americano, está enfrentando uma grave acusação de estupro e tráfico sexual nos EUA pela sua ex-namorada, a cantora Casandra Ventura .

As informações são do jornal norte-americano The New York Times , reveladas na última quinta-feira (16).





De acordo com um relato de Ventura, Sean Combs “a sujeitou a um padrão de controle e abusos ao longo de cerca de uma década” e que o rapper passou a “impor um padrão de controle e abuso que incluía forçá-la a usar drogas, agredi-la e estuprá-la, com direito até a filmagens na presença de garotos de programa”.

Todas acusações de Casandra Ventura contra Sean Combs foram relatadas no processo criminal que está em trâmite no tribunal federal de Manhattan , em Nova York (EUA).

Nos autos, foi revelado que o cantor era adepto do voyeurismo e que ele teria se masturbado várias vezes ao ver garotos de programa fazendo sexo com Casandra Ventura e realizando gravações desses atos .

"Depois de anos em silêncio e trevas estou, finalmente, pronta para contar a minha história e para falar em meu nome e em benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso nos seus relacionamentos” , disse a cantora como revelado no The New York Times .

Além disso, Sean Combs é observado como uma pessoa “extremamente violenta” e que teria forçado a namorada a consumir “grandes quantidades de drogas”.

Ben Brafman , advogado de Sean Combs nega, com veemência, todas as acusações contra ele: “O Sr. Combs nega veementemente essas alegações ofensivas e ultrajantes. Nos últimos seis meses, Combs foi sujeito à persistente exigência de Ventura de US$ 30 milhões, sob a ameaça de escrever um livro sobre a relação deles, que foi inequivocamente rejeitada como chantagem. Apesar de ter retirado a sua ameaça inicial, a sra. Ventura recorreu agora a uma ação judicial repleta de mentiras infundadas e ultrajantes, com o objetivo de manchar a reputação do sr. Combs”.

Já o corpo jurídico de Casandra Ventura , representado pelo advogado Douglas Wigdor , diz que “as partes conversaram antes de o processo ser aberto” e que o rapper “ofereceu um valor de oito dígitos para silenciá-la e impedir o ajuizamento desta ação, mas ela rejeitou a proposta.”

ATENÇÃO: Caso você esteja passando por esse tipo de violência ou conheça alguém nessa situação, procure o canal de denúncia da Mulher, Família e dos Direitos Humanos , ligando para o número 100 .