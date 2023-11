Foto: Universal Music The Beatles concorre com Jack Harlow e Dua Lipa no chart britânico





Depois de retornarem ao TOP 1 dos singles mais vendidos no Reino Unido , os Beatles vão enfrentar uma forte concorrência para manter o posto mais alto do chart.

Os Fab Four voltaram a liderar o Official Charts Company com o seu mais recente single Now And Then , considerada sua última música. Mas as faixas Lovin' On Me

do rapper Jack Harlow e Houdini da estrela Dua Lipa podem aquecer esta disputa.





São apenas duas mil cópias que separam as três faixas no chart.

Outra música que está em plena ascensão na região britânica é Can't Catch Me Now , da jovem estrela Olivia Rodrigo . O single é parte integrante de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes . A faixa subiu cinco posições, passando da 18ª para a 13ª posição.