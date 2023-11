Foto: Reprodução / Instagram / @linkinpark Linkin Park: ex-baixista processa a banda por royalties de 20 músicas

Kyle Christner , que foi baixista do Linkin Park e era conhecido como Phoenix , está processando sua antiga banda para receber os royalties de 20 músicas do grupo , que foram incluídas na edição de 20 anos de Hybrid Theory , lançado originalmente em 2000. As informações são da Rolling Stone .

Phoenix esteve fora do grupo entre os anos de 1999 e 2000. Neste período, os músicos Ian Hornbeck e Scott Koziol ocuparam a posição na banda.





Ele alega que se apresentou em um showcase para a gravadora Warner Music e que seu trabalho foi fundamental para o sucesso do Linkin Park . Além disso, o músico afirmou que ajudou na composição de algumas faixas da edição comemorativa do álbum, como Step Up, Chair e She Couldn't .

Christner também explicou que tentou entrar em contato com os responsáveis pelos royalties os quais ele briga pelos direitos na justiça, mas não teve nehuma reposta.