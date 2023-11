Foto: Filipe Miranda Alok se apresenta em festival itinerante nos EUA e anuncia novo single





Durante uma apresentação em Orlando (EUA) na última sexta (10), O DJ e produtor Alok anunciou sua nova faixa: trata-se de Let's Get Fkd Up , que terá produção do polonês Tribbs , a cantora Ceres e o DJ latino Mondello .

O inédito single estará disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira (17) .







O anúncio aconteceu no EDC Orlando , o maior festival itinerante de música eletrônica das Américas, diante de uma estrutura cenográficade luzes, cores e efeitos especiais, onde o DJ brasileiro, considerado um dos melhores do mundo na atualidade, tocou para aproximadamente 100 mil pessoas .

Alok é velho conhecido do festival, entre outras edições, foi uma das principais atrações da festa realizada em Las Vegas (EUA), no ano passado. No setlist, além de seus grandes sucessos, foi incluído o recém-lançado Jungle com The Chainsmokers e Mae Stephens e Allein Allein .

O artista ainda tem shows marcados em Bali, Bangkok e Arábia Saudita , fechando a agenda internacional de 2023.