Foto: Divulgacao Luís Jordão explica a fragrância “cheiro de Miami” do cantor Gusttavo Lima

Gusttavo Lima , um dos grandes nomes da música sertaneja na atualidade, também é um grande empresário e agora decidiu explorar o universo da perfumaria . Para traduzir sua história de vida em um perfume, o sertanejo lançou o GL Embaixador Miami 305 .

Criado na França , a fragrância tem fixação intensa, mas para comentar mais sobre o produto, nada melhor do que um profissional com muita experiência no assunto.





Expert em perfumes e criador de conteúdo, Luís Jordão detalha à esta coluna sobre este novo lançamento de Gusttavo Lima .

De acordo com Jordão, o perfume Miami 305 faz referência à vivência de Gusttavo Lima pela famosa cidade norte-americana, localizada no extremo sudeste da Flórida. O especialista conta, inclusive, que o artista possui um apartamento no exterior.

“O produto combina bastante com aromas que estão ligados a quem possui uma vida urbana, representando clima de praia e até mesmo eventos festivos, que é como ele costuma se apresentar, com tantos shows e festivais ao redor do mundo” , explica Luís Jordão.



Já na composição, Luís Jordão conta que o perfume tem notas cítricas bem vibrantes, misturados com especiarias frias: “Além disso, as notas de madeira e baunilha também estão presentes para deixar seu perfume ainda mais intenso”, acrescenta, prevendo um sucesso de vendas.

Jordão também é expert em curadorias. No assunto, ele ajuda pessoas a entenderem o mais como escolher a fragrância ideal para cada ocasião.

“Vou te ajudar a entender e a desmistificar o universo da perfumaria" , inicia o profissional à coluna. "Meu objetivo é auxiliar a encontrar a fragrância perfeita, seja para ser a sua assinatura ou até mesmo para algum momento especial. Existem perfumes para diferentes ocasiões, como trabalho, encontros, baladas, eventos formais e para cada estação do ano (verão, outono, inverno e primavera) . Alguns são versáteis, outros mais específicos, pode parecer complicado, mas asseguro que explorar esse universo é mágico e divertido”, garante.

Atualmente, Luís Jordão segue crescendo no ramo e tem um recado para quem quer começar: “Hoje, gero impacto diretamente ao consumo e no mercado de perfumes nacional e internacional também. Recebo mensagens do mundo todo, de pessoas comprando corretamente após verem meus vídeos ou até mesmo usá-los como referência. Por isso, tanto criador de conteúdo ou expert em perfumes, é necessário tempo, prática e consistência”, encerra.