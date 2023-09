Foto: Universal Music Taylor Swift: '1989 (Taylor's Version)' é lançado em vinil duplo de cor tangerina





De acordo com o Vinews , site especializado em vinil, o álbum 1989 (Taylor's Version) da estrela pop Taylor Swift acaba de ganhar uma edição especial em vinil duplo de cor tangerina na Umusic Store , o e-commerce da Universal Music .

O produto, que já está em pré-venda pelo valor de R$ 399,90 , inclui cinco músicas inéditas do The Vault & 1 Bônus Track Vinil de capa e contra-capa únicas

e colecionáveis do álbuns, incluindo letras e fotos inéditas.







1989 é o quinto álbum de estúdio de Taylor Swift, lançado em 27 de outubro de 2014 . Este álbum marcou uma mudança significativa no estilo musical da cantora, afastando-se do country que a tornou famosa em direção ao pop.

O título do álbum refere-se ao ano de nascimento de Taylor Swift , mas também é uma homenagem à estética e à música da década de 1980 , que influenciaram fortemente o som do álbum. O disco gerou vários singles de sucesso, incluindo Shake It Off, Blank Space, Style, Bad Blood e Wildest Dreams .

Shake It Off foi especialmente notável por seu sucesso nas paradas e por seu videoclipe divertido e colorido.

As músicas de 1989 exploram temas de amor, relacionamentos e autodescoberta .

Taylor Swift é conhecida por escrever músicas autobiográficas, e esse álbum não é exceção, com muitas faixas inspiradas em suas experiências pessoais. O álbum foi muito bem recebido pela crítica musical e venceu o Grammy Awards na categoria Álbum do Ano em 2016.