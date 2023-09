Foto: Divulgacao Filme 'Gran Turismo' movimenta as buscas no Spotify





O sucesso de alguns games extrapolam a fronteira dos consoles, como é o caso do filme Gran Turismo: De Jogador a Corredor .

O filme, que estreou na semana passada e liderou as bilheterias dos Estados Unidos , também está movimentando o Spotify .





A busca pelo título do filme na plataforma teve um aumento de 148% no Brasil e 125% no mundo nas últimas semanas.



Os usuários brasileiros criaram centenas de playlists com o termo Gran Turismo no título desde o começo do ano e o gênero musical mais adicionado é o rock.

A trilha sonora oficial do filme, lançada pela Sony Music , via Columbia Records , vem agradando bastante os brasileiros, tanto que a And We're Off - from Gran Turismo , por Andrew Kawczynski e Lorne Balfe , é a música mais consumida por eles: a faixa já acumula mais de 290 mil plays .