Uma das grandes surpresas do pop internacional, a jovem cantora Olivia Rodrigo lançou na última sexta-feira (8) o seu tão aguardado álbum de estúdio GUTS , o segundo de sua carreira, pela Universal Music , via Geffen Records .

O disco, que promete ser mais um enorme sucesso de Rodrigo, chega com 12 faixas, incluindo o lead single Vampire e mais 11 inéditas .





No Brasil, este lançamento será ampliado para versões físicas , além do digital: edições em vinil nas cores vermelho, branco, azul e roxo , além de CD's coloridos , estão disponíveis na Umusic Store , o e-commerce da Universal Music .

Sim, uma promoção diferenciada para uma artista que, em tão pouco tempo, vai se mostrando ímpar, justamente pela sua personalidade artística, ainda que esteja inserida em um concorrido ambiente pop, ousa em quebrar paradigmas do mercado musical.

Um artigo do The New York Times é cirúrgico em sua observação sobre a cantora: "Olivia Rodrigo, a nova esperança mais brilhante do pop, pode ser uma estrela do rock”.

Foto: Universal Music / Geffen Records Olivia Rodrigo lança 'GUTS' com o desafio de manter a aura de 'Sour'





Se é ironia do destino ou não, o apontamento do jornal norte-americano vai de encontro com a casa discográfica que Olivia Rodrigo assinou: a Geffen Records , que foi o lar de grandes nomes do rock como Aerosmith, Guns N' Roses, John Lennon, Nirvana, Eagles, Garbage, Sonic Youth, Weezer, só para citar alguns.

GUTS é promissor e foi bem produzido por Daniel Nigro - que tem uma conexão muito grande com Olivia Rodrigo - e parte do disco foi trabalhado nos lendários Electric Lady Studios em Nova York (EUA), mas o álbum nasce como um grande desafio da artista em manter a aura de Sour, que a projetou para o estrelato mundial.

Com o seu single de estreia Drivers License e o recém lançado Vampire , Olivia Rodrigo se tornou a primeira artista ter dois lead singles de seus dois primeiros álbuns estreando no topo da Billboard Hot 100 .