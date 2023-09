Foto: Ed Cooke Kylie Minogue mescla euforia e reflexões pessoais em 'Tension'





A cantora Kylie Minogue disponbilizou nas plataformas digitais pela BMG o seu novo trabalho de estúdio, intitulado Tension , onde a artista mescla euforia e suas reflexões pessoais nas 14 faixas inéditas do disco.

Tension também conta com as já lançadas Padam Padam e a faixa-título , ambas com grande performance no ambiente digital e, principalmente, nos charts britânicos.





“Iniciei esse projeto com a mente aberta. Sem um tema fixo, busquei a verdadeira essência de cada canção, querendo celebrar a individualidade de cada uma. É uma mistura de sentimentos, desde reflexões pessoais até momentos de pura euforia na pista” , explica Kylie Minogue .

O lançamento do álbum antecede o inicio da residência de Minogue em Las Vegas (EUA), que acontecerá no mês de novembro no Voltaire , o mais novo point noturno do The Venetian Resort .

Ouça o álbum: