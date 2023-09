Foto: Universal Music Cazuza: gravadora relança o álbum 'Ideologia' em vinil vermelho





O clássico álbum Ideologia (1988), terceiro trabalho solo do saudoso roqueiro Cazuza, foi o primeiro a ser lançado após o artista ser diagnosticado soropositivo.

Agora, segundo informações do site Vinews , o disco é relançado após 35 anos de seu lançamento original, em vinil vermelho pela Universal Music , via Philips , através da Umusic Store pelo valor de R$ 179,90 .







A inevitável proximidade com a finitude transformou a arte do eterno Exagerado . Suas composições tornaram-se mais veementes, cheias de som e fúria, de amor e desamparo. Cazuza passou a escrever mais sobre sua geração, e, deste modo, falou ainda mais sobre si mesmo.

“Eu vi a cara da morte e ela estava viva” , anuncia o cantor e compositor na contundente Boas novas . Lançada nos primeiros anos pós-regime militar, a desesperançada Brasil permanece atual e, quase quatro décadas depois, voltou a ser cantada a pleno pulmões em shows e manifestações pró-democracia.

Um trem para as estrelas , parceria com Gilberto Gil para o filme homônimo, manteve o foco na questão social: “Nas filas dos pontos de ônibus, procurando aonde ir/ São todos seus cicerones, correm pra não desistir”. Outro petardo assinado com Frejat , a faixa Blues da Piedade aponta para os fracos de espírito, para os que se deixam levar por preconceitos, para os que não sabem amar.

Também há espaço para O meu prazer agora é risco de vida , constata o roqueiro na faixa-título, uma de suas grandes parcerias com Frejat .

Diferentemente deles, Cazuza sabia, como mostram as românticas new bossas Minha flor, meu bebê , assinada com Dé Palmeira , e Faz parte do meu show , feita com Renato Ladeira pelo mais MPB dos nossos roqueiros.

Com a nova edição em vinil, Ideologia é um pungente autorretrato do garoto que ia mudar o mundo.

Confira o conteúdo completo de Ideologia , de Cazuza :

Lado A

1. Ideologia (Roberto Frejat/ Cazuza)

2. Boas novas (Cazuza)

3. O assassinato da flor (Cazuza)

4. A orelha de Eurídice (Cazuza)

5. Guerra Civil (Cazuza)

6. Brasil (Cazuza/ George Israel/ Nilo Romero)

Lado B

1. Um trem para as estrelas (Cazuza/ Gilberto Gil)

2. Vida fácil (Roberto Frejat/ Cazuza)

3. Blues da piedade (Roberto Frejat/ Cazuza)

4. Obrigado (Por ter se mandado) (Zé Luiz/ Cazuza)

5. Minha flor, meu bebê (Dé/ Cazuza)

6. Faz parte do meu show (Renato Ladeira/ Cazuza)