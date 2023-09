Foto: @agenciagoleco Paula Fernandes assina com a Virgin Music, selo da Universal Music





A cantora Paula Fernandes anunciou nesta segunda-feira (18) que está assinando um novo contrato com a Virgin Music , onde terá seu próprio selo , que passa a ser distribuído pela companhia.

A entrada de Fernandes na Virgin soa bastante natural: o selo, que voltou ao Brasil sob uma nova estrutura, bem diferente daquela que foi formada nos anos 1990 quando era focada no rock, agora abriga artistas do sertanejo e de outros gêneros populares, como Henrique & Juliano, Thiaguinho, Amado Batista , entre outros.





A partir de agora, Paula Fernandes também terá total controle de suas obras e fonogramas .

A label é controlada no Brasil pela Universal Music .

Não é de hoje que Paula Fernandes sonha em ter mais autonomia e as rédeas do seu trabalho. Com essa mudança, ela agora poderá incentivar a carreira de outros artistas e diversificar ainda mais sua área de atuação na música.

Paulo Lima , presidente da Universal Music , comentou sobre a nova parceria: “Paula Fernandes é uma artista pioneira, que tem histórico de grandes sucessos e abriu muitos caminhos para a nova geração de cantoras sertanejas. Temos certeza de que ela dará continuidade a essa vitoriosa trajetória na Virgin Music”.

Miguel Cariello , diretor geral da Virgin Music , completou: “Estamos muito felizes em poder contar com um dos maiores talentos da música brasileira no nosso cast. É uma honra e orgulho muito grande para mim e toda a equipe da Virgin Music Brasil ter a confiança de uma artista do tamanho e importância da Paula no nosso trabalho. Daremos continuidade à brilhante trajetória que ela teve com a Universal”.



Já a artista, comemorou o novo acordo: “Esse é um passo muito importante na minha carreira e estou bem otimista. Fui amadurecendo essa ideia e pesquisando o mercado até tomar minha decisão. Estou bem segura e é muito bom poder contar com parceiros que acreditam em mim e no meu potencial. Ao lado de meus atuais gestores, Marco Serralheiro e Marcelo Maia, que já estão ao meu lado desde 2018, temos novos e promissores caminhos a percorrer nesse novo modelo de negócio, cujo conteúdo agora será nosso. É uma grande realização pessoal e profissional” .



Paula Fernandes é referência dentro do segmento sertanejo e já vendeu mais de 5,6 milhões de discos , além de ter realizado mais de 15 turnês internacionais , emplacado 20 músicas em trilhas de novelas e filmes e conquistado dois prêmios Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja .