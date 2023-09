Universal relança em vinil 'Refestança' de Gilberto Gil e Rita Lee

Foto: Universal Music Universal Music relança em vinil 'Refestança' de Rita Lee e Gilberto Gil





Apresentado no início de setembro de 2022, o Clube do Vinil da gravadora Universal Music está celebrando um ano de existência e para comemorar em grande estilo, a novidade do mês é o antológico álbum Refestança , registro da festiva reunião dos geniais artistas Rita Lee e Gilberto Gil , que será apresentado em vinil amarelo .



Em 1977, Rita e seu compadre Gil fizeram o show homônimo, que passou por várias capitais brasileiras e resultou em um LP gravado ao vivo. Gil já havia lançado os discos Refazenda , em 1975, e Refavela , no início de 1977, e definiu assim o novo trabalho com a paulistana: “Refestança é um lugar. Em que se cantando dá. Em que se dançando dá. Em que se plantando… só bananeira” . Naqueles tempos nebulosos, o negócio era dançar (e cantar) pra não dançar.





O repertório traz Refestança , então inédita parceria da dupla, sucessos individuais de cada um deles e de outros artistas, mais o presente de Rita para Gil, a canção Jiló . A bela interpretação de Gil para Ovelha Negra , e a explosiva versão de Rita para Back in Bahia são pontos altos do álbum.

Além da faixa-título, eles também cantam juntos Odara (Caetano Veloso), Domingo no Parque (revivendo a histórica parceria surgida no III Festival da Record, em 1967) e É Proibido Fumar (Erasmo Carlos / Roberto Carlos), ótima sacada dos compadres que haviam tido problemas com a polícia no ano anterior por porte de maconha .

Gil e Rita ainda apresentam De Leve , uma versão do clássico Get Back dos Beatles , que viria a ser gravada por Lulu Santos no seu álbum de estreia, em 1982.

Curiosamente, duas canções de Refestança, Eu Só Quero Um Xodó , que aparecera no lado B do compacto lançado por Gil em 1973, e Arrombou a Festa, que fora incluída no lado A do compacto lançado por Rita Lee & Tutti Frutti em 1976, não fazem parte dos LP's de estúdio dos respectivos artistas.



Produzido por Guto Graça Mello , Refestança também eternizou o encontro das superbandas de Gilberto Gil , a Refavela – formada por Moacir Albuquerque (baixo), Perinho Santana (guitarra), Djalma Correia (percussão), Cidinho Teixeira (teclados), Carlos Alberto Charlegre (bateria) e Lúcia Turnbull (vocal) – e de Rita Lee , a Tutti Frutti – que era composta por Luís Sérgio Carlini (guitarra), Roberto de Carvalho (teclados), Lee Marcucci (baixo) , Sérgio Della Monica (bateria), Wilson Pinto de Oliveira (vocal), e Naila ‘Scorpio’ Mello (percussão).



A curadoria do Clube do Vinil é feita por ninguém menos que o produtor, pesquisador e músico Charles Gavin (baterista dos Titãs) e os textos de todos os

encartes dos álbuns são assinados pelo prestigiado crítico musical e jornalista Tárik de Souza, que relata detalhes e curiosidades sobre cada um dos discos.



A edição do ano passado apresentou o memorável álbum Nervos de Aço , sexto disco de estúdio de Paulinho da Viola , lançado em 1973, em vinil na cor azul ,

o disco Álibi, de Maria Bethânia ; Sinal Fechado , de Chico Buarque ; A Banda dos Contentes , de Erasmo Carlos , entre outros grandes lançamentos.

“Estamos celebrando o primeiro ano e o grande sucesso do Clube do Vinil, um projeto pelo qual temos muito carinho. A cada mês, fazemos os charmosos e

desejados vinis dos nossos grandes artistas chegarem às casas de um número crescente de fãs. Uma experiência especial para eles e também um orgulho para nós”, diz Paulo Lima , presidente da companhia.



A Universal Music é detentora de um dos mais extensos catálogos da indústria fonográfica, incluindo os mais populares artistas e suas gravações realizadas nos

últimos 100 anos .