Foto: Divulgação / ONErpm Exclusivo: ONErpm fecha contrato histórico com a Globo





A ONErpm , uma das mais importantes plataformas de distribuição do Brasil, anuncia, em primeira mão através desta coluna , que acaba de fechar um contrato de exclusividade com a Globo , que inclui todas as obras musicais produzidas a partir desta sexta-feira (4).

O novo acordo vem na sequência de lançamentos de sucesso como Desatola Bandida (de Rensga Hits , original Globoplay ), Vai Dar Certo, Se Eu Fosse Casado e Joaninha (de Vai na Fé , da TV Globo ) e E Vamos à Luta (regravação especial para campanha do Sportv na Copa do Mundo do Catar ).





Em suma: todo o conteúdo musical da Globo será distribuído pela ONErpm .

“Esse contrato com a TV Globo é um marco na história do mercado da música, depois de muitos anos, conquistamos a confiança e conseguimos entregar uma eficiência para o maior veículo de comunicação do Brasil e um dos maiores do mundo" , celebra Arthur Fitzgibbon , presidente da ONErpm Brasil . "A TV Globo é uma absoluta prioridade em todas nossas ações de marketing, tecnologia e promoção no digital e projetamos um crescimento exponencial de todas suas produções originais assim como oferecer uma conexão de todos os artistas ONErpm dentro dos projetos originais da TV Globo, Multishow, Globoplay. É uma das mudanças mais importantes do mercado brasileiro nos últimos 50 anos”.

Segundo Izabel Marigo , A&R and Business Development Director da ONErpm Brasil , este novo enlace entre a Globo e distribuidora materializa o objetivo da empresa de que "o público tenha à disposição o acervo da emissora" : “Na cadeia produtiva da música, as trilhas sonoras têm um papel muito importante, mas, que nem sempre é trabalhado fora da programação. Nosso objetivo é que o público tenha à disposição o acervo da emissora, bem como os novos lançamentos. Estamos orgulhosos e felizes com essa parceria”.

Isabelle Laurence , Coordenadora de Direitos Musicais da Globo , concorda: “Sabemos da procura constante do público pelas trilhas sonoras das novelas e dos programas da Globo nas plataformas digitais de áudios. Nossa parceria com a ONErpm possibilita que as músicas que embalam nossas histórias cheguem a um público cada vez mais amplo, criando uma conexão relevante com nossos espectadores”.

A ONErpm é sustentada por sua tecnologia proprietária, metodologia de marketing e seus mais de 450 funcionários em 29 escritórios estabelecidos em 20 países . A presença global da empresa está em constante crescimento, tornando-a uma das empresas de música independente que mais cresce no mundo.

De acordo com a empresa, sua missão é "ajudar artistas e criadores de todas as esferas da vida a serem bem-sucedidos, ao mesmo tempo em que quebra as normas de negócios que sobrecarregaram as gravadoras tradicionais"

A distribuidora é líder em novas oportunidades de receita e opera uma das maiores redes multicanais do YouTube (MCN), cujos canais geram mais de 10 bilhões de visualizações todos os meses.